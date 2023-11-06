Batman'da düzenlenen operasyonlarda 98 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçakçılık, organize ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında 98 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi. Ayrıca, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık, Organize ve Narkotik suçlarla mücadele kapsamında il genelinde düzenlenen "Huzur" operasyonlarında yabancı uyruklu 98 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi. "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinde ekim ayında "huzur" operasyonları çerçevesinde düzenlenen 131 operasyonda 156 kişi yakalandı.

Operasyonlar çerçevesinde yakalanan, Afganistan, Suriye ve bazı Afrika ülkesi vatandaşlarının aralarında olduğu 98 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

Operasyonlarda 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 4 tabanca ve bunlara ait mermiler, 964 gram esrar, 4 gram eroin, 109 adet uyuşturucu hap, 26 gram metamfetamin, 5 bin 285 adet kaçak sigara, 58 adet kaçak cep telefonu, 541 adet bronz sikke, 50 adet tarihi oldukları değerlendirilen obje ele geçirildi.

Trafik kontrollerinde ise 23 bin 593 araç kontrol edilirken bin 51 sürücüye idari para cezası kesildi, 171 araç ise trafikten men edildi.

"Göçmen Kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. - BATMAN