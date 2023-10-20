Batman'da düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Batman'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında 23 bin 400 doldurulmuş makaron, 43 bin 200 boş makaron, 1703 paket sigara ve birçok kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde çalışma yapıldı.

Düzenlenen operasyonlarda, 23 bin 400 doldurulmuş makaron, 43 bin 200 boş makaron, 1703 paket sigara, 10 telefon, 144 kol saati, 100 biber gazı, 4 şarj başlığı, 4 şarj ana kablo, 2 kulaklık, 101 elektronik sigara, 51 parfüm, 13,2 kilogram çay, 1040 puro, 24 sigarello ve 425 gram pipo tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.