Batman'da binlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 12 şüpheliye işlem yapıldı

Batman'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda binlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken 12 şüpheliye işlem yapıldı. Operasyonlarda doldurulmuş makaronlar, sigaralar, telefonlar ve diğer çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Batman'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda binlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken 12 şüpheliye işlem yapıldı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda 23 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 43 bin 200 adet boş makaron, bin 703 paket sigara, 10 adet gümrük kaçağı telefon, 144 adet kol saati, 100 adet biber gazı, 4 adet şarj başlığı, 4 adet şarj ana kablo, 2 adet kulaklık, 101 adet elektronik sigara, 51 adet gümrük kaçağı parfüm, 13,2 kilo kaçak çay, bin 40 adet puro, 24 adet sigarello, 425 gram pipo tütünü, 35 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.

Söz konusu çalışmalarda 12 şüpheliye adli işlem yapıldı. - BATMAN