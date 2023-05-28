Batman'da 80 yaşındaki vatandaş, 'ülke bekası' deyip sandık başına gitti

Batman'da 80 yaşındaki vatandaş, ülkenin bekası deyip cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanmak için sandık başına gitti. Sabahın erken saatlerinden itibaren demokrasinin gereği olarak demokratik hakkını kullanmak isteyen 80 yaşındaki Cevat Beyca, hastalığı ve ilerleyen yaşına rağmen erkenden oy kullanmak için sandık başına gitti.

Batman'da 80 yaşındaki vatandaş, ülkenin bekası deyip cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren demokrasinin gereği olarak demokratik hakkını kullanmak isteyen 80 yaşındaki Cevat Beyca, hastalığı ve ilerleyen yaşına rağmen erkenden oy kullanmak için sandık başına gitti.

80 yaşına kadar nice seçimler gördüğünü belirten Beyca, bu seçimin tüm seçimlerden farklı olduğunu, ülkenin bekasının söz konusu olduğunu söyledi.

Yürümekte güçlük çektiği için bastonuyla sandığa gelen Beyca, bu yüzden sandığa gelerek oy kullandığını kaydetti.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Beyca, "80 yaşındayım, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa geldim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Türkiye'mize, devletimize, milletimize, hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BATMAN