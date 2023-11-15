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Batman'da 73 şüpheli tutuklandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında farklı suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli silahlar ve çalıntı eşyalar ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.