Batman'da 73 şüpheli tutuklandı
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında farklı suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli silahlar ve çalıntı eşyalar ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.
Batman'da farklı suçlardan gözaltına alınan 73 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında haklarında "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yankesicilik", "kasten öldürme", "kasten yaralama suçları"ndan yakalama kararı bulunan 73 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerinden ev ve iş yeri adreslerinde29 tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 254 fişek, 2 çalıntı otomobil, 7 çalıntı motosiklet, 1 televizyon ve 2 adet akü ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN