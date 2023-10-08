Batman, Bingöl ve Siirt'te Filistinlilere destek amacıyla gösteriler düzenlendi, dualar edildi.

Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu öncülüğünde Gülistan Caddesi'nde bazı sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin de desteğiyle etkinlik yapıldı.

Etkinliğe katılanlar, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdı.

Platformun Dönem Sözcüsü Abdurrahim Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, daha önce hep İsrail'in saldırılarını protesto etmek için toplandıklarını fakat bu kez Filistin'e destek amacıyla toplandıklarını belirtti.

Her daim Filistinlilerin haklı davalarının yanında olduklarını vurgulayan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bunca zamandır bu meydanlarda İsrail'in zulümlerini telin için toplandık, zalimlere karşı nefretimizi haykırdık. Kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederek duaya durduk, kıyama kalktık. Fakat bugün başka. İşte bugün büyük bir sevinçle, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak için buradayız."

Program, edilen duanın ardından sona erdi.

Bingöl

Bingöl'de İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyeleri Genç Caddesi Türk Telekom Kavşağı'nda toplandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını protesto eden gruptakiler, Filistin lehine sloganlar attı.

Programa katılan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve Kudüs'te huzur bırakmadığını belirterek, "İsrail sokakta kadın, çocuk, yaşlı demeden sivilleri katletmektedir. Bugüne kadar yaptığı zulümler, akan kan ve gözyaşı müminleri artık direnişe geçirmiştir." ifadelerini kullandı.

Grup adına açıklama yapan İbrahim Dağılma da İsrail'e tepki göstererek, "Filistin halkı soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzetini ve şerefini korumaktadır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi.

Siirt

Siirt'te HÜDA PAR İl Başkanlığı öncülüğünde Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde toplanan vatandaşlar İsrail'i kınadı.

Grup adına açıklama yapan HÜDA PAR Merkez İlçe Başkanı Salih Evin, İsrail'in Filistin halkına ve topraklarına yönelik sistematik işgal ve katliam uyguladığını belirterek, Filistin halkının bunun karşısında meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade etti.

Açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Filistin lehine slogan atan grup daha sonra dağıldı.