Batılı Siyasiler İsrail'i Ziyaret Etti

İsrail-Filistin çatışmasında desteklerini göstermek isteyen Batılı siyasiler, İsrail'e ziyaret gerçekleştirdi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Jolly ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi ve İsrail halkına desteklerini dile getirdi.

Batılı siyasiler, İsrail-Filistin çatışmasında desteklerini göstermek istedikleri İsrail'i ziyaret etti.

Bugün İsrail'e gelen siyasiler arasında İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Jolly ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer aldı.

Tajani ve Baerbock, İsrailli mevkidaşları Eli Cohen ile Netivot'ta Hamas saldırısından etkilenenlerin aileleriyle bir araya geldi.

Kanada Dışişleri Bakanı Jolly de Kibbutz Nir Oz'de saldırıdan etkilenenlerin aileleriyle görüştü ve İsrail'e desteğini dile getirdi.

Cohen, Alman, İtalyan ve Kanadalı mevkidaşlarına ziyaretleri için teşekkür etti.

Ursula von der Leyen ise İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Avrupa'nın İsrail'e desteğini dile getiren von der Leyen, İsrail halkı ve İsrail ile dayanışma için bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Von der Leyen ziyareti kapsamında, çatışmaların yaşandığı Kfar Azza yerleşim birimini de ziyaret etti.