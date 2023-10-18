Batı Trakya Türk Azınlığı İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

BTTADK tarafından yayımlanan açıklamada, "Özellikle yaralıların tedavi gördüğü ve güvenli bölge diye yüzlerce sivilin sığındığı hastanenin vurulması endişemizi bir kat daha artırmış ve bizleri derinden üzmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Taraflara güç kullanmaktan vazgeçme ve iki devletli çözüm anlayışında buluşma çağrısında bulunulan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler için cuma günü Batı Trakya genelinde gıyabi cenaze namazı kılınacağı belirtildi.

İsrail'in saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, "Bilinmelidir ki er veya geç doğrudan sivilleri hedef alan, hunharca hastane ve okul gibi yerleri savaş hukukuna aykırı bir biçimde vuranların hem uluslararası hukuk önünde hem de vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.