Batı Trakya'daki Türk Mezarlığına Saldırı Kınandı

Batı Trakya'daki soydaş milletvekilleri, Gümülcine yakınlarında bulunan Narlıköy'deki Türk mezarlığına düzenlenen saldırıyı kınadı.

Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Rodop ilinden milletvekili Özgür Ferhat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlık dışı yapılabilecek en büyük saygısızlık ebediyete intikal etmişlerimizin kabirlerine yapılan saldırıdır. Narlıköylülere geçmiş olsun. Bu çirkin saldırının faillerinin bir an önce bulunmasını ve bu tür provokasyonların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Değişim Hareketi Partisi (KINAL) İskeçe Milletvekili Burhan Baran da yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek "Halkımızı olay aydınlatılıncaya kadar sağduyulu olmaya davet ediyorum." paylaşımında bulundu.

Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis, yayımladığı açıklamada, utanç verici olarak nitelendirdiği saldırıyı kınadı.

Batı Trakya'da dün, Gümülcine yakınlarında bulunan Narlıköy'deki Türk mezarlığına saldırı düzenlenmişti.

Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırıda yaklaşık 20 mezar taşına zarar verilmişti.

Mezarlığı ziyaret edenlerin fark ettiği saldırıyla ilgili yerel makamlar bilgilendirilmişti.