Batı Trakya'da bulunan soydaş milletvekilleri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Milletvekilleri, saldırıları kınayarak İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarının savaş suçu olduğunu belirtti ve uluslararası toplumu bu vahşete son vermesi için harekete geçmeye çağırdı.

Batı Trakya'daki soydaş milletvekilleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) Özgür Ferhat ve Hüseyin Zeybek ile Değişim Hareketi Partisi (KINAL) Milletvekili Burhan Baran saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in kendini koruma adı altında, yaşlı, kadın ve çocuk ayırt etmeden sivilleri vurduğunu belirten Ferhat, hastanenin vurulması ve birçok masum insanın hayatını kaybetmesinin, İsrail'in savunma veya önleyici müdahalesi olarak kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Ferhat, "Bunun adı açıkça savaş suçu ve fazlasıyla insanlık suçudur. Bir an önce Birleşmiş Milletlerin, ateşkesi sağlayabilecek ve barışı savunan bölgesel güç oluşturan ülkelerin, Avrupa Birliğinin ve uluslararası hukuk komisyonlarının bu vahşete bir son vermesi gerekiyor. Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'i yalnızca kınamanın yeterli olmadığına işaret eden Zeybek ise "Bu katliama son vermek için ve Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için tüm insanlığın harekete geçme zamanı geldi ve geçti. Filistin halkı için adalet istiyoruz, barış istiyoruz ve en önemlisi de güvenli Filistin devleti istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeybek, Filistin'e sahip çıkmak için Müslüman olmaya gerek olmadığını, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için tüm insanlığın harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Baran da sosyal medya hesabından "Herkes, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkına sahiptir denilerek sağlık hakkı güvence altına alınmıştır. Bu hakkı insani duygulardan uzak bir şekilde hastanede, masum insanları bile katlederek çiğneyen İsrail'i kınıyorum." paylaşımında bulundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.