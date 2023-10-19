Batı Trakya'da Türk ve Yunanlar Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi

Batı Trakya'da Türk ve Yunan yüzlerce kişi Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi. Göstericiler, Gümülcine'de bir araya gelerek Doğu Makedonya-Trakya Eyalet binasına yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları ve 'Filistin ile dayanışma' yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Batı Trakya'da Türk ve Yunan yüzlerce kişi Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.

Rodop Barış Komisyonu, Gümülcine Özel Sektör Çalışanları Sendikası, Rodop Kadınlar Derneği ve Toplumsal Hizmet Öğrencileri Derneğinin çağrısıyla Gümülcine'nin meydanında bir araya gelen göstericiler, Doğu Makedonya-Trakya Eyalet binasına doğru yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan katılımcılar, "Filistin ile dayanışma" yazılı pankart taşıdı.

Gümülcine Özel Sektör Çalışanları Sendikası adına konuşan Ebru Yusuf, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalamasına ve sivilleri hedef almasına karşı tepkisini dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i, İsrail'i desteklediği için eleştiren Yusuf, şunları söyledi:

"Evet, Filistinlilerle birlikteyiz, her zaman doğru taraftayız, haksızlığa uğrayanlarla birlikteyiz. İsrail'in insan hayatına saygı göstermeksizin hastanenin ve BM okulunun bombalanması gibi korkunç suçlarını, savunma veya önleyici müdahalesi olarak değerlendirmek kabul edilemez. Yunanistan Başbakanı, NATO'nun ve bölgedeki (Batı Trakya) Amerikalıların temsilciliğini sürdürüyor ve İsraillilerin meşru müdafaasından söz ederek katliamı meşrulaştırıyor. İsrail gezisini iptal etmek onun sorumluluklarını ortadan kaldırmıyor."

Orta Doğu'da çıkarları çatışan ABD-NATO ve bölgesel güçlerin yanında Yunanistan'ın da yer bulma çabası içinde olduğunu ifade eden Yusuf, Yunan hükümetini, NATO ve ABD'nin hizmetinde olmayı seçmekle suçladı.

Gazze Şeridi'nin 16 yıldır İsrail'in bombardımanları ve kara müdahaleleri altında bulunduğunu hatırlatan Yusuf, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan, Yunanistan'ın Selanik kentinde de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.