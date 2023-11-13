Batı Trakya'da Besiciler Hükümetin Politikalarını Eleştirdi

Batı Trakya'da yaşayan besiciler, hükümetin uyguladığı politikaları eleştirerek geleceklerinden endişe duyduklarını ifade etti. Besiciler, Gümülcine'deki eyalet binası önünde toplanarak sorunlarını dile getirdi. Birçok kişinin hayvancılığı bırakarak yurt dışına gitmek zorunda kaldığını belirten eylemciler, yetkililerin önlem almasını talep etti. Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Başkanı da besicilerin taleplerini desteklediğini belirtti.

Batı Trakya'da gösteri düzenleyen besiciler, hükümetin uyguladığı politikaları eleştirdi.

Besiciler, yaşadıkları sorunları dile getirmek için Gümülcine'deki eyalet binası önünde toplandı.

Hükümetin uyguladığı politikaları eleştiren eylemciler, besiciliğin geleceğinden endişe duyduklarını ifade etti.

Birçok kişinin hayvancılığı bırakarak yurt dışına gitmek zorunda kaldığını aktaran eylemciler, yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğini vurguladı.

Eylemcileri temsilen bir grubu kabul eden Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Başkanı Hristos Metios, besicilerin taleplerinde haklı olduğunu belirterek, daha önce ilgili Bakanlık ile görüşmeler yapıldığını ancak istenen sonucun alınamadığını kaydetti.