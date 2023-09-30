Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Kadınlar Kolu'ndan Lozan Barış Antlaşması Paneli

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Kadınlar Kolu, Gümülcine'de "100. Yılında Lozan Barış Antlaşması'nı Yeniden Düşünmek" konulu bir panel gerçekleştirdi.

Gümülcine Türk Gençler Birliğinde düzenlenen panele, Uludağ Üniversitesinden Doç. Dr. Kader Özlem konuşmacı olarak katıldı.

Özlem'den önce bir konuşma yapan Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Lozan Barış Antlaşması'yla kapitülasyonların kaldırıldığı ve Yunanistan'da yaşayan Türk azınlığın haklarının güvence altına alındığını vurguladı.

Ünal, "Bu anlaşmayla kara sınırlarımızın belirlenmesine ilişkin bir zemin hazırlandı. Günümüz açısından ise Lozan bizim tapu senedimizdir. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nın bittiğinin bir belgesidir" şeklinde konuştu.

Antlaşmanın, azınlıklara okullarını yönetme ve denetleme hakkını sağladığını belirten Ünal sözlerine şöyle devam etti:

"Bu antlaşmanın hükümleri yoruma açık olmayacak kadar da sahihtir. Lozan Antlaşması geçerlidir, bizler de bu antlaşmanın takipçisiyiz, sonuna kadar sizlerin yanındayız."

Doç. Dr. Özlem ise Lozan Barış Antlaşması ile sahada kazanılan başarının masada tasdik edildiğini söyledi.

Özlem, "Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk devletinin hukuksal varlığının teminatı olmuştur. Türkiye'de siyasal değişimler ve inkılaplar için zemin oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

Panele, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.