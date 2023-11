Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği İsrail'e Destek Veren Markaları Boykot Ediyor

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB), İsrail'e destek veren markaları boykot edeceklerini duyurdu.

Birliğin, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara yönelik yayımladığı basın bildirisine göre birlikte yer alan 17 üniversite, İsrail'e destek veren markaların ürünlerini boykot edecek.

Bildiride, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin imzası bulunuyor.

İsrail'in, bir asra yakın süredir Filistin'de yaşattığı ve günlük hayatın bir parçası olan baskı ve zulümleri Gazze'de soykırıma dönüştürdüğü ve zulmünü her geçen gün daha da artırmaya devam ettiği vurgulanan bildiride, soykırıma kendisini medeniyetin, demokrasinin, insan haklarının beşiği olarak sunan ülkelerin koşulsuz destek verdiği ve desteklerini de eyleme dönüştürdükleri belirtilerek, "Akdeniz'e gönderilen gemiler, İsrail'in hizmetine sunulan hava savunma sistemleri ve silahlar, önemli mevkilerdeki isimler tarafından gerçekleştirilen ziyaretler devam ediyor. Hükümetler tarafından Filistinlilerin yanında olduğunu ilan eden isimlere çeşitli yıldırma yöntemleri uygulanıyor ve işlerine engel olunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Ardı kesilmeyen bombaların, askeri operasyonların, sahada büyük öneme sahip olan iletişim teknolojilerinin, lojistiğin ve iaşenin ciddi bir kısmına ise Yahudilerin sahip olduğu ve Türkiye'de de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin de sponsorluk yaptığına işaret edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bu noktada İsrail destekçilerinin aksine söylem ve eylemleri uzaktan yapılan kınamaların ötesine geçmeyen 'Özgür Filistin' söylemlerinin de eyleme dönüşme vaktinin geldiği bir gerçektir. Desteklerin eyleme dönüşmesi gerçekliğinin bir örneği olarak İsrail ordusunu besleyen şirketlerin ürünlerini kullanmamak ve bu yönde bir boykot uygulamak hafife alınmayacak bir destek olacaktır. Bu doğrultuda Batı Karadeniz Üniversiteler Birliğinde yer alan 17 üniversite olarak Filistin'de işlenen insanlık suçlarına sessiz kalmamak ve zulme ortak olmamak için İsrail'e destek veren markaların ürünlerini boykot etme kararı aldığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Filistin'in özgür olduğu ve zalimlerin zulümlerinin karşılığını gördüğü yarınlara en kısa sürede kavuşmak ümidiyle."