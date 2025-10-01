Batı Balkanlar'da en beğenilen lider Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Batı Balkan ülkelerinde yapılan bir anket, bölgede en fazla takdir edilen liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ortaya koydu.

ABD merkezli Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitüsü (IRI), Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya'da 10 Mayıs-7 Temmuz arasında her ülkeden binden fazla katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirdiği ankette Balkan halklarının politika, ekonomi ve gelecek algıları gibi konulara ilişkin görüşlerini sorguladı. Ankette Bosna Hersek'teki katılımcıların yüzde 62'si, Kosova'daki katılımcıların yüzde 77'si ve Kuzey Makedonya'daki katılımcıların yüzde 75'i, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "olumlu" ve çok olumlu" görüş bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'da "beğenilen ve takdir edilen liderler arasında ilk sırada" yer alırken, Karadağ'da katılımcıların yüzde 54'ünün olumlu beyanıyla 2'nci sırada, Sırbistan'da ise katılımcıların yüzde 38'inin olumlu görüş bildirmesiyle 4'üncü sırada yer aldı.

Karadağ'da Xi, Sırbistan'da Putin ilk sırada

Balkanların Adriyatik kıyısında yer alan Karadağ'da en çok takdir edilen lider, katılımcıların yüzde 57'sinin olumlu görüş bildirdiği Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Sırbistan'da en çok takdir edilen lider ise katılımcıların yüzde 79'unun olumlu görüş bildirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Bosna Hersek'te katılımcıların yüzde 34'ünün takdiriyle 4'üncü, Kosova'da yüzde 74 oy oranıyla 2'nci, Karadağ'da yüzde 52 ile 4'üncü, Kuzey Makedonya'ya yüzde 66 ile 2'nci ve Sırbistan'da katılımcıların yüzde 44'ünün olumlu görüş bildirmesiyle 3'üncü sırada yer aldı.

Bosna Hersekli katılımcılar en önemli müttefik "Türkiye" dedi

Ankette en önemli müttefik olarak hangi ülkenin görüldüğü sorusuna Bosna Hersek'teki katılımcılar Türkiye, Kosova'daki katılımcılar ABD, Karadağ ve Kuzey Makedonya'daki katılımcılar Sırbistan, Sırbistan'daki katılımcılar ise ağırlıklı olarak Rusya şeklinde cevap verdi.

Ankette, "Ülkeniz için en büyük tehdit olarak hangi ülkeyi görüyorsunuz?" sorusunu Bosna Hersek ve Kosova'daki katılımcılar Sırbistan, Karadağ ve Sırbistan'daki katılımcılar ABD ve Kuzey Makedonya'daki katılımcılar ise ağırlıklı olarak Bulgaristan şeklinde cevapladı.

Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda görüşleri sorulan katılımcıların cevapları, Bosna Hersek'te yüzde 66, Kosova'da yüzde 89, Karadağ'da yüzde 73, Kuzey Makedonya'da yüzde 70 ve Sırbistan'da ise yüzde 39 oranla "olumlu" şekilde kaydedildi. - SARAYBOSNA