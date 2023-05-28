Bastonlarıyla oy vermeye gittiler

Muğla'da 'Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda kişi oy kullanmak için sandık başına gitti. Bazı yaşlıların bastonları ile oy kullanacakları yerlere gittikleri görüldü.

MUĞLA'da 'Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda kişi oy kullanmak için sandık başına gitti. Bazı yaşlıların bastonları ile oy kullanacakları yerlere gittikleri görüldü.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de de oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Halk, erken saatlerden itibaren sandıklara gitti. Bazı yaşlıların bastonlarla oy kullanmaya gelmesi dikkat çekti. Muğla'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe Bodrum oldu. 150 bin 651 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede 429 sandık kuruldu. 30 sandık ve 8 bin 498 seçmenin bulunduğu Kavaklıdere ise en az sandık ve seçmen sayısının bulunduğu ilçe oldu. İl genelinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen 2 bin 439 sandıkta, 805 bin 393 seçmenin oy kullanacağı, 1747 jandarma ve 2 bin 556 polisin seçim güvenliği için sandık çevresinde görev alacağı belirtildi.