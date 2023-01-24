Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda Politika Haberleri TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor. TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor. Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyonun 19 Ocak Perşembe günkü oturumunda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere başlandı. Kaynak: AA / Politika Türkiye Cumhuriyeti Politika Haberler

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