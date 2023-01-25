Başörtüsü teklifi komisyonda (4)

STK, ODALAR VE DERNEK TEMSİLCİLERİ KONUŞTUTBMM Anayasa Komisyonu'nda, başörtüsü ve aile birliği ile ilgili Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sırasında, komisyona davet edilen STK, dernek ve odaların temsilcileri de görüşlerini bildirdi.

STK, ODALAR VE DERNEK TEMSİLCİLERİ KONUŞTU

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, başörtüsü ve aile birliği ile ilgili Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sırasında, komisyona davet edilen STK, dernek ve odaların temsilcileri de görüşlerini bildirdi.

"Eşcinsellik ve transeksüellik büyük oranda erken çocukluk döneminde 'cinsiyet kimlik bozukluğu' dediğimiz ve burada da hatalı ebeveyn davranışlarının etkili olduğu, akran etkileşimlerinin; ergenlik döneminde yaşanan bu karmaşaların rol oynadığı bir süreçtir. Bu süreci iyi yönetemezsek önümüzdeki yıllarda böyle bir patlamayla karşı karşıya kalabiliriz. Eşcinsellik ve transseksüellik, adına ister 'hastalık' deyin, ister 'tercih' deyin, ister 'yönelim' deyin ister 'normatif bir davranış' deyin, ne derseniz deyin, öyle bir şeydir ki bireyin yaşam süresini 16 yıl ile 27 yıl arasında kısaltan yani ömrü ortalama 25 yıl kısaltan bir durumdur. Bu yaşamın getirdiği zührevi hastalıklar, riskleri nedeniyle başta HIV olmak üzere bütün cinsel temasla gelen hastalıklara çok yüksek oranda yakalanırlar. Bu nedenle de başta kaposi sarkomu, lenfoma, anal, genital kanserler olmak üzere, kanserler ve enfeksiyonlar çok sık görülür."

Besti KARALAR/ANKARA,