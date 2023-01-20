Başörtüsü teklifi komisyonda (4) Politika Haberleri AK PARTİ'Lİ KOMİSYON ÜYELERİ SÖZ ALDIBaşörtüsüne anayasal güvence getirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması amacıyla Anayasa'nın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişiklik teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda geneli üzerindeki görüşmelerde AK Parti'li komisyon üyeleri söz aldı. AK PARTİ'Lİ KOMİSYON ÜYELERİ SÖZ ALDI Başörtüsüne anayasal güvence getirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması amacıyla Anayasa'nın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişiklik teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda geneli üzerindeki görüşmelerde AK Parti'li komisyon üyeleri söz aldı. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç konuşmasını, başörtüsünde simge isimlere atıfta bulunarak yaptı. Şule Yüksel Şenler, Gülsen Ataseven, Merve Kavakçı ve Leyla Şahin Usta'nın başörtüsü ile ilgili mücadelelerini ve yaşadıklarını anlatan Gözgeç, "Elbette, hiçbir hukuki gerekçeye dayanmadan uygulanan bu yasakları tamamıyla ortadan kaldıran, 81 yıl sonra hiç bir ayrımcılığa uğramadan tüm kadınlara seçilme hakkını veren eğitimden çalışma hayatına kadınların her alanda özgürce var olmasının yolunu açan Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı sunmak istiyorum. Eğer bugün ben bir köyden, bakkal Mehmet'in başörtülü kızı olarak Meclis'te varsam bu Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde" dedi. AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir de, Merve Kavakçı'yı hatırlatarak şöyle dedi: "Türkiye'nin, temel hak ve hürriyetlerin tamamını güvence altına alan ve uygulayan bir hukuk devleti olduğu hepimizin malumudur. Ancak tüm bu yasal düzenlemelere rağmen bu düzenlemeler 'insan hakları' başlığı altında toplanmışken, ne yazık ki ne kültürümüze ne medeniyetimize uymayacak şekilde bu topraklarda cinsiyet ayrımcılığı bir insan hakkı ihlali haline dönüşmüştür. Bu ihlal ne yazık ki kadınların seçme ve seçilme hakkının bile kutlandığı ülkemizde seçme hakkının tüm kadınlara, seçilme hakkının ise belli bir dış görünüşe sahip özellikle söylüyorum erkeklere değil, kadınlara uygulanmış olması işin en acıtıcı, en üzücü yanıdır. Öyle ki anayasal hak olan eğitim hakkına 'kız çocuklarının başı kapalı, algısı kapalı; o zaman ikinci sınıf vatandaş' olarak damgalanıp evlere tıkılması ne yazık ki bir dönemin utanç vesikası olarak tarihe kara bir leke olarak geçmiştir." AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da, "Biz kızlarımızın, kadınlarımızın yeniden aynı sıkıntıları yaşamamaları, eğitim ve diğer haklarından mahrum bırakılmamaları, yani olası keyfi uygulamaların tekrar etmemesi için bu anayasa güvencenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kanunla verilen kanunla kaldırılabilir, tıpkı daha önce yönetmeliklerle yapılan düzenlemeler gibi" değerlendirmesinde bulundu. Bu süreci CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığını da hatırlatan Yılmaz, "Eğer samimiyseniz CHP grubu bu anayasa değişikliğine destek verir ve bu konu kapanır" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı da başta ablası Merve Kavakçı olmak üzere geçmiş tarihte, başının örtülü olması nedeniyle kamu kurumlarından atılan kadınları, üniversiteden atılan öğrencileri hatırlattı. Kavakçı, ablası Merve Kavakçı'nın, başı kapalı olduğu için, Genel Kurul'dan çıkarıldığına atıfta bulunarak, "2 Mayıs 1999'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adı konulmamış bir darbe yapılmıştır" diyerek özetledi. AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, kendi hikayesini şöyle anlattı: "5'inci sınıfta stajdayız. 2 tane başörtülüyüz. Hoca geldi, dersi bekliyoruz, derse gireceğiz. 2 başörtülüyü yani bizi işaret etti, görevli bizi çıkardı. Ana bilim dalı başkanının odasına oturttular. 2 tane tabure koymuşlar, sanki bir suç işlemişim de yargılanacakmış gibi. Oturdum karşılarına yanımdaki diğer başörtülü arkadaşımla beraber. Başladılar yönetmelik okumaya. Dediler ki, 'eşyalarınızı alın ve derhal stajı terk edin.' Hiçbir şey söyleyemedik. Benim hayatımın on yılına mal oldu. Ne sebeple biliyor musunuz? Derse devam ettiğim halde, ismim okunduğu halde, amfide okunuyor 'Leyla Şahin', 'Buradayım' diyorum, ismimin önüne 'T' harfi, 'türbanlı' konularak yok yazıldım ve 15 gün devamsızlıkta ceza aldım. Okuldan atıldım." Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler yaklaşık 13 saat sürdü. Anayasa değişikliği teklifine önümüzdeki hafta salı günü maddeler üzerinden devam edilecek. Besti KARALAR/ANKARA, Sizce 6'lı Masa'nın adayı kim olacak? @kilicdarogluk | @ekrem_imamoglu | @mansuryavas06 | @alibabacan — Haberler.com (@Haberler) January 13, 2023 Politika Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar AK Parti Politika Haberler

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