Başkentteki asayiş uygulamalarında yakalanan 1342 kişiden 279'u tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 3-17 Ağustos tarihleri arasında 437 bin 333 GBT sorgulaması sonucu 1342 kişi yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin sayısı ise 279 oldu. Uygulamalar sonucunda çalıntı 13 araç bulunurken, 187 motosiklet ve 96 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 2 bin 12 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Ayrıca, 119 ruhsatsız tabanca, 61 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatlı tabanca, 1062 değişik çapta fişek, 30 belgesiz av tüfeği, 25 kesici delici alet, 1585 kaçak bandrolsüz sigara ve 3 belgeli av tüfeği ele geçirildi.