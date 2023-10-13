Başkentte İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki

Başkentte, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Sivil toplum kuruluşları üyeleri İsrail ve ABD aleyhine slogan attı. İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği Bölge Başkanı Harun Özçelik, Filistin'in 75 yıldır işgal altında olduğunu ve binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Başkentte, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından grup adına basın açıklaması yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği Bölge Başkanı Harun Özçelik, Filistin'in 75 yıldır işgal altında olduğunu, bugüne kadar yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazze halkının tüm insani ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığını dile getiren Özçelik, "Gazze nefes alamıyor. Tüm girişimler bastırılmış, bütün dünya sırtını dönmüş, Gazze'yi unutmuş durumda. Gazze'de son 6 günde 500'e yakın çocuk, yüzlerce kadın, binlerce sivil halk ölmüş durumda. Binlerce bina yıkıldı." diye konuştu.

"Ailemize, çocuklarımıza bu haklı davayı anlatalım"

Tarihin ender olaylarından birine şahitlik edildiğini söyleyen Özçelik, şunları kaydetti:

"Her birimizin yapacağı birçok şey var. Nesillerimiz Filistin davasından habersiz. Ailemize, çocuklarımıza bu haklı davayı anlatalım. Siyonist destekçisi ticari mallara ambargo artık bir bilinç halini almalı. Türkiye'de siyonist uşakları ilk defa bu kadar pervasız oldu. Bu uşaklara karşı sesimizi yükseltelim. Sanal mecralarda Filistin davasını her dilde anlatalım. STK'lerimiz, sendikalarımız, yabancı ülkelerdeki STK'lere mesajlar göndersin. Muhalefet partileri tüm dünyaya çağrıda bulunsun, iktidarı daha güçlü tepki vermeye zorlasın."