Başkentte İsrail'in Filistin'deki saldırıları için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ankara'da İsrail'in Filistin'de devam eden saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla toplanan grup, Melike Hatun Camisi'nde toplandı ve Filistin'e destek sloganları attı. Yedi Hilal Derneği Ankara Temsilcisi Serkan Güçlü, basın açıklamasında zulüm saltanatının sona erdiğini ve ümmete müjdeler vermek için toplandıklarını belirtti.

Başkentte İsrail'in Filistin'de devam eden saldırılarında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrılarıyla toplanan grup, Melike Hatun Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazına katıldı.

Filistin'e destek sloganlarının atıldığı programda, sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Yedi Hilal Derneği Ankara Temsilcisi Serkan Güçlü ağıt yakmak, ağlamak ve yas tutmak için toplanmadıklarını belirterek "zulüm saltanatının ve imparatorluğunun sonunun geldiğini, artık ümmete müjdeler vermek" için toplanacaklarını söyledi.

Hamaslı gençlerin, dedelerinin başlattığı savaşı bir adım ileriye taşıdıklarını ifade eden Güçlü, İsrail'in çizilen karizmasını, çocukları öldürerek düzeltmeye çalıştığını, kurdukları korku imparatorluğunu hastaneleri havaya uçurarak yeniden inşa etmek istediğini dile getirdi.

Güçlü, bombalarla yıktıkları binaların görüntülerinin servis edilerek yeni bir korku dalgasının yayılmaya çalışıldığına dikkati çekerek "Ümmet, bir avuç cesur gencin bu kağıttan kaplanı nasıl buruşturup attığını gördü." dedi.

Herkesin fert fert başkasından haber beklemeden çalışmasını istediğini ifade eden Güçlü, "Bir tekbir getir, bir eylem yap, bir bildiri yaz, Gazze'ye yardım gönder, her namazında dua et." diye konuştu.

"Kudüs, Gazze Bilgilendirme Merkezi" açıldı

Açıklamanın ardından bazı katılımcılar Hacı Bayram Şeyh İzzettin Türbesi yanında kurulan "Kudüs, Gazze Bilgilendirme Merkezi"nin açılışına da katıldı.

Merkeze ilişkin AA muhabirine bilgi veren Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP) İcra Kurulu Üyesi Hanefi Sinan, ASTP olarak Filistin genelinde yaşanan krize ilişkin kamuoyuna daha sağlıklı bilgi aktarmak istediklerini söyledi.

Sinan, Uluslararası Kudüs Gençlik Meclisi (UKGEM) ile ortak yürüttükleri programla bölgedeki gelişmelerle ilgili oluşan dezenformasyonu da ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma yapılacağını anlattı.

Süreç içerisinde zulmeden, haksızlık yapan, adaleti gözetmeyen yapı, kurum ve devletlere yönelik yanlış bilgi ve haberlerin deşifre edilmesi ve doğru haberin paylaşılması konusunda çalışacaklarını bildiren Sinan, isteyenlerin merkeze gelerek veya sosyal medya hesaplarından bilgi edinebileceğini kaydetti.

"Kirli bilgiyi deşifre edecek, sağlıklı bilgiyi aktaracak"

"Burayı, kirli bilgiyi sadece deşifre etmek ve onun yerine daha sağlıklı bilgiyi aktarmaya yönelik bir alan olarak kullanacağız." diyen Sinan, sürekli bir bilgilendirmeden ziyade kirli bilginin açığa çıkması için çalışacaklarını belirtti.

Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim halinde olan ASTP üyeleri ve bölge uzmanı durumundaki uluslararası öğrenciler aracılığıyla alandan daha sağlıklı bilgiye ulaşabildiklerini aktaran Hanefi Sinan, bu bilgileri daha kurumsal bir şekilde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.