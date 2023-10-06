Başkentte DEAŞ Operasyonu: 15 Yabancı Uyruklu Gözaltına Alındı
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Ankara'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 15 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
Başkentte, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 15 Irak uyrukluya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yakalanan tüm şüphelilerin, Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Politika