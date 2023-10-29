Başkentte Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları Yapıldı

Başkentte, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki İkinci Meclis binasına kadar resmigeçit yapıldı. Tören, askerlerin büyük boy Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşımasıyla renklendi.

Başkentte, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki İkinci Meclis binasına kadar resmigeçit yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları kapsamında düzenlenen yürüyüş öncesi, TBMM İsmet İnönü Bulvarı girişinde yerini alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki karma bando ekibi çeşitli marşlar seslendirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan yürüyüşte askerler büyük boy Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Törende, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli personelden oluşan timler, AFAD ekipleri, AKUT, UMKE, Orman Genel Müdürlüğü personeli, milli takım sporcuları, izciler, seğmenler, itfaiye ve sağlık ekipleri, madenciler, öğretmenler, yerli ve yabancı öğrenciler de yer aldı.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan halk, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, kortejdekilere sevgi gösterilerinde bulundu.

Geçit töreni, Ankara Valisi Vasip Şahin ile 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut'un korteji İkinci Meclis'in önünde selamlamasıyla sona erdi.