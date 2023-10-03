Başkentte Asayiş Uygulamalarında 1849 Kişi Yakalandı

Ankara'da yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1849 kişi yakalandı. Kontroller sonucu tutuklananlar arasında hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi suçlara karışanlar da bulunuyor. Ayrıca, çalıntı araçlar ve kaçak sigara gibi malzemeler de ele geçirildi.

Başkentte 15-28 Eylül arasındaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1849 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki asayiş uygulamalarında, 532 bin 821 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı ve 280 bin 154 araç incelendi.

Kontroller sonucu çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1849 kişi yakalandı. Bu kişilerden hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve benzer suçlara karıştıkları belirlenen 322'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklanırken, 2 bin 22 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde çalıntı 3 araç bulundu, 293 motosiklete ve 171 modifiyeli araca da işlem uygulandı.

Şüpheli kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 bin 666 kaçak bandrolsüz sigara, 53 kurusıkı silah, 121 tabanca, 1204 değişik çapta fişek, 32 tüfek ile 37 kesici ve delici alet ele geçirildi.