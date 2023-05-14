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Başkentte 7'den 70'e vatandaşlar sandık başında

Başkentte 7'den 70'e vatandaşlar sandık başında

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Ankara'da oy verme işlemlerine 7'den 70'e tüm vatandaşlar katılıyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde oy kullanmaya gelen engelli, yaşlı vatandaşların yanı sıra bazı vatandaşların ise sandığa çocuklarıyla geldiği görüldü. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Sandıklar 17.00'de kapanacak. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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