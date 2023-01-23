Başkent'te Batıkent Alanı ve 10 adet parkın temel atma ve açılış töreni yapıldı Mansur Yavaş: "(Kemal Kılıçdaroğlu için) İnşallah açılışa Cumhurbaşkanı olarak gelirsiniz" Ankara'da Batıkent Alanı ile 10 adet parkın temel atma ve açılış töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ABB...

Başkent'te Batıkent Alanı ve 10 adet parkın temel atma ve açılış töreni yapıldı

Mansur Yavaş : " ( Kemal Kılıçdaroğlu için) İnşallah açılışa Cumhurbaşkanı olarak gelirsiniz"

ANKARA - Ankara'da Batıkent Alanı ile 10 adet parkın temel atma ve açılış töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla yapıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirilen törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende daha sonra ABB tarafından yapılan hizmetlerin anlatıldığı bir tanıtım filmi izletildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Bu yıl içerisinde Batıkent rekreasyon alanının açılışını inşallah birlikte yaparız. Temennimiz cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz" dedi.

"14 Mayıs'tan sonra güzellikler Türkiye'ye yayılacak"

Temel atma töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren ABB Başkanı Mansur Yavaş göreve geldikleri günden bugüne kadar yapılan hizmetleri anlatarak bilgiler verdi. Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin gerçekleşeceği tarih olan 14 Mayıs'a vurgu yaparak, "İnşallah 14 Mayıs'tan sonra bir şey değişecek. Bu güzelliklerin hepsi Türkiye'ye yayılacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında Millet İttifakı'nın iktidarında bunu tüm Türkiye'ye yayacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, görevini hakkıyla yerine getirdiğini ifade ettiği Yavaş'ı kutladı. Yavaş'ın konuşması sırasında herkese eşit hizmet götürdüklerini anlattığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Belediyelerimizin olduğu yerlerde hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Çünkü onlar halkı ayrım yapmadan kucaklıyor" dedi.

"Altı lider bir aradayız, hepimiz demokrasi istiyoruz"

CHP'nin tüm belediye başkanlarının harcadıkları her kuruşun hesabını verdiğini belirten ve yeni, temiz bir sayfanın açılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Altı liderin bir arada olmasının temel hedefi de budur. Altı lider bir aradayız, hepimiz demokrasi istiyoruz, huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Niye kavga ediyoruz. Beraber olmak varken niye ayrılıklar, niye kavgalar. Helalleşmenin zamanı geldi, geçiyor bile. Ufkumuza bakalım" diye konuştu. Siyaset kurumunun görevinin sorunları çözmek olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar hep sorun oluşturuldu. Allah nasip ederse sorunları çözmeye kilitleneceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından tüm protokol ile birlikte temel atma töreni gerçekleştirildi. Sözleşme bedeli toplamda 229 milyon 453 bin TL olan 431 bin metrekarelik alana kurulacak olan Batıkent Alanı, iklim pozitif temalı olmasının yanı sıra yüzde 80'i yeşil alanlardan oluşmasıyla öne çıkıyor.