Başkanlar 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Mesajı Yayımladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ilçe belediye başkanları 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Böcek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Askeri ve siyasi dehasıyla adını tarihe altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadeleye önderlik ederek Türk Milleti'nin kaderini değiştirdiğini belirten Böcek, "Bu nedenledir ki üzerinde yaşadığımız vatan topraklarını, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı sahip olduğumuz pek çok şeyi borçlu olduğumuz Ata'nın ölümü Türk Milleti'nin kalbinde derin bir boşluk bırakmıştır. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bugün de yeri doldurulamayan bir lideri, Ata'mızı kaybetmiş olmanın acısı ve üzüntüsünü yaşarken, böyle bir lidere sahip olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Geyikçi'den 10 Kasım anma mesajı

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de, Ulu Önder'in yıkık ve zorluklar içerisinde kalmış, emperyalist güçlerin baskısı altında ezilen bir milleti ayağa kaldıran eşi bulunmaz mümtaz şahsiyetlerden birisi olduğunu kaydetti.

Atatürk'ün askeri dehasının yanı sıra ileri görüşlü vizyonuyla aynı zamanda çok büyük bir devlet adamı olduğunu belirten Geyikçi, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yine O'nun gösterdiği ışıkla gösterdiği hedeflere ilerleyeceğiz. O'nun dehasını, vizyonunu ve fikirlerini genç nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Bizler, 10 Kasım 1938'de Büyük Atatürk'ü bedenen kaybetmiş olsak da O'nun ülkemiz için çizdiği uygarlık yolu ve 100 yıllık bir çınar olan en büyük emaneti olan Cumhuriyeti her zaman O'na layık bir biçimde yaşatacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnet, saygı ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun."

Başkan Şahin'den 10 Kasım anma mesajı

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ise, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle andıklarını belirterek "10 Kasım 1938'te aramızdan sonsuzluğa uğurladığımız Atatürk'ü her yıl olduğu gibi bu yıl da özlem ve minnetle anıyoruz. Türk ulusunu içinde bulunduğu işgalden kurtaran, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için milletiyle birlikte canla başla savaşan Atatürk'ün aziz hatırası Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız. Türk Milletine bağımsızlık, özgürlük yolunda ışık tutan Gazi Mustafa Kemal'i ve ülkemizi düşmanlardan kurtarmak için Ata'mızla birlikte mücadele eden silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." sözlerini paylaştı.

Başkan Küçükkuru'dan 10 Kasım anma mesajı

İbradı Belediye Başkanı Av. Serkan Küçükkuru da, milletimizin yol göstericisi, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devrimci ve düşünce adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yılında saygı, rahmet ve büyük bir özlemle andıklarını belirterek şunları kaydetti: "Atatürk'ün fikir ve ideallerinin ışığında, bizlere emanet ettiği bu topraklara ve Cumhuriyete sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Atatürk'ün gönlümüzdeki erişilmez yeri ve sevgisi hiçbir zaman değişmeyecek, değiştirilemeyecektir. Atatürk, geleceği aydınlatan fikirleri ve dünya vizyonu ile yüzyılın yetiştirdiği bir dahi olarak tarihe geçmiştir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, büyük bir mücadele ile kurulan cumhuriyeti ve onun temel ilkelerini daha ileriye taşıma azminde ve kararlılığındayız."

Başkan Esen'den 10 Kasım anma mesajı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise mesajında, Atatürk'ün, demokrasiye dayalı laik ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı olduğunu vurguladı.

Başkan Esen, "10 Kasım, sadece Atatürk'ün ölüm yıldönümü değil, O'nun fikirlerini, ilkelerini ve mirasını; yaşatma, anlama ve gelecek nesillere aktarma günüdür. O'nun vurguladığı bilimin, eğitimin ve ilerlemenin önemini unutmamak, toplumun her kesiminin refahı ve eşitliği için çalışmak, O'nun mirasını yaşatmanın en anlamlı yolu olacaktır. Bizlere bu değerli mirası bırakarak ebediyete intikal eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.