Başkanı Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Başkan Uysal, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ve an hizmet binasında düzenlenen bayramlaşmada belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Fen işleri Müdürlüğü'nde Park Bahçeler, Temizlik İşleri gibi sahada çalışan personelin bayramlaştı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, belediye personeline "İnsanlarla ilgili bir onur cetveli, bir gurur cetveli yapılsa sizler, alın teriyle şehrine, insanlığa katkı sağlayan, o alın terinin sonucu olarak aldığı maaşla çocuklarına ekmek götüren insanlar olarak o tablosunun en üstünde yer alırsınız" dedi.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından tüm katları gezerek çalışanların bayramını kutladı. - ANTALYA