AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, İsrail tarafından Refah sınır kapasında çadırlarda yaşayan Filistinlilere yönelik yapılan saldırıyı, "İsrail alçaklığın dibindesin" sözleriyle kınadı.

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, İsrail tarafından aylardır devam eden zulüm ve Refah sınır kapısında çadırlarda yaşayan Filistinlilere yönelik yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. İsrail'in sınır tanımaz vahşetine tüm dünyanın gözü önünde devam ettiğini belirten İl Başkanı Güngör, "İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze soykırımını sürdürüyor. İsrail ordusu, son olarak, Refah Sınır Kapısında yaklaşık 100 bin Filistinli sivilin kaldığı çadır kente bomba ve füze yağdırdı. Saldırıda en az 50 Filistinlinin şehit olduğu ve 100'lerce sivilin de yaralandığını öğrendik. Yerinden edilmiş Filistinli aileler, İsrail'in saldırısının ardından çıkan yangınlarda, kışlalarında uyurken diri diri yandı. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere birçok Filistinli yaralandı. İsrail'in Refah'ta sivil halka yönelik hunhar katliamlarını şiddetle kınıyoruz. Bu vahşete sessiz kalanlar işlenen suçlara ortak olarak tarihin kara sayfalarına geçecektir. İnsanlıktan en küçük nasibi olan herkesi hukuktan ve haktan yana olmaya ve bu barbarlığı acilen durdurmaya davet ediyoruz. Tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının, kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İsrail tarafından yapılan insanlık dışı uygulamaları ve saldırıları şiddetle kınıyoruz. Her zaman olduğu gibi gür bir sesle tekrar haykırıyoruz. İsrail alçaklığın dibindesin" dedi. - DENİZLİ