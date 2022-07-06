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Başkan Zolan, Denizli MHP'nin yeni ilçe yöneticilerini ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Zolan, Denizli MHP'nin yeni ilçe yöneticilerini ağırladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP ilçe teşkilatlarında göreve gelen yeni yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP ilçe teşkilatlarında göreve gelen yeni yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Ziyarete MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Eskin ve yeni ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

MHP Denizli İl Başkanı Garip, Başkan Zolan'a verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederek, "Pamukkale İlçe Başkanım ve teşkilatımız adına bu nazik kabul için çok teşekkür ediyorum. Allah, bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

"Millete hizmet yolunda bir ve beraberiz"

Başkan Zolan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir süre önce göreve başlayan yeni yönetime başarılar diledi. Başkan Zolan, "İnşallah yeni görevleriniz ilçemize, şehrimize, Milliyetçi Hareket Partimize, Cumhur İttifakımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım başarılı eylesin, yolunuzu açık etsin. Ziyaretinizden ziyadesiyle memnun oldum" diye konuştu.

Millete hizmet yolunda bir ve beraber olarak çalıştmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza hep birlikte sahip çıkarak, Allah'ım yolumuza devam etmeyi nasip etsin" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Osman Zolan Hisarcık Denizli Politika Haberler

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