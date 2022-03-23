Başkan Zolan'dan MHP İl Başkanı Garip'e ziyaret

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ve yönetimini ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ve yönetimini ziyaret etti. Görevine kısa süre önce başlayan MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ve yönetimini tebrik ederek başarılar dileyen Başkan Zolan, "Yeni göreviniz güzelliklere, hayırlara sebep olsun inşallah. Sizi uzun yıllardır tanıyoruz. Gençliğinizden itibaren siyasetin içinde, millete hizmet etme aşkıyla yürümeye devam ediyorsunuz. Uzun süre, meclis üyesi olarak beraber çalıştık. Hem MHP'yi hem de ilimizi iyi tanıyorsunuz. Bu bütünleşme başarı getirsin inşallah" dileklerini iletti. Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir dönemden geçtiğini, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmenin önemini ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Birlik, beraberlik ve gayret, inşallah milletimiz için güzelliklerle sonuçlanacak. Yeni göreviniz tekrar hayırlı olsun. MHP'ye hayırlı olsun, Allah yolunuzu açık eylesin" dedi

"Sizle beraber yürümekten onur ve gurur duyuyorum"

İl Başkanı Garip ise Başkan Zolan ile uzun yıllardır birlikte önemli hizmetlere imza atmanın onur ve gururunu yaşadığını belirterek, "Genel Başkanımızın görevi tarafıma tevdi etmesiyle beraber, teşkilat olarak yoğun bir çalışma süreci içine girdik. Sahada gördüğümüz Cumhur İttifakına milletimizin teveccühü hala heyecanlı ve coşkulu bir şekilde sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şahsınıza da ayrı bir sempati ve teveccüh var. Sizle beraber olmaktan ve birlikte yürümekten onur ve gurur duyuyorum. Cumhur İttifakının ilke ve kurallarına uygun bir şekilde şehrimize hizmet edebilmeyi, en üst düzeyde hassasiyet gösterip şehrimizdeki insanlara hak ettiği hizmeti yapabilmeyi rabbim nasip etsin. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum, Allah birliğimizi daim eylesin" dedi. - DENİZLİ