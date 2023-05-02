Başkan Zelyurt, Türkiye yüzyılı için kapı kapı geziyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Belediye Başkanı Durali Zelyurt, beraberinde AK Parti Doğanşehir kurucu üyeleri ile birlikte 14 Mayıs seçimleri için Doğanşehir'de sahada sokak sokak, kapı kapı gezerek Türkiye Yüzyılı'nı anlatıyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Belediye Başkanı Durali Zelyurt, beraberinde AK Parti Doğanşehir kurucu üyeleri ile birlikte 14 Mayıs seçimleri için Doğanşehir'de sahada sokak sokak, kapı kapı gezerek Türkiye Yüzyılı'nı anlatıyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 14 Mayıs seçimleri öncesi Doğanşehir'i adım adım geziyor. Seçim çalışmaları çerçevesinde sahadan bir an olsun ayrılmayan ve sokak sokak, kapı kapı gezerek Türkiye Yüzyılı hedeflerini anlatan Başkan Zelyurt, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuyor.

Vatandaşlardan destek isteyen Başkan Durali Zelyurt, "Hep birlikte tek yürek olmaya devam edip hizmet ve proje üreterek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz" dedi.

Başkan Durali Zelyurt birlik ve beraberlik vurgusunda bulunarak, "Hemşerilerimizle kucaklaşmak, birlikte aynı masa etrafında bulunmak bizim her zaman önceliğimiz oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize, şehrimize hizmet sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de hep birlikte tek yürek olacak, üretecek, çalışacak, gayret gösterecek ve Türkiye Yüzyılı inşasına her bir hemşerimizle birlikte katkı sunacağız." diye konuştu. - MALATYA