Başkan Zelyurt: "Esnaflarımızın her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz"

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Küçük Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Esnafların taleplerine hızlı çözümler üretmek için gerekli bütün çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Zelyurt, "Vatandaşlarımızın, esnaflarımızın ve köylülerimizin yanında olduk, olmamızda gerekiyor. Sosyal belediyecilik neyi gerektiriyorsa onu yerine getiriyoruz. Depremden önce birçok çalışmamız vardı, depremden sonra çalışmalarımız ve planlamalarımız değişti" dedi.

Hatay'dan sonra en büyük yıkımın olduğu ilçelerden birinin Doğanşehir olduğunu ifade eden Zelyurt, "Esnaflarımız mağdur oldu, birçok esnafımız iş yapamaz duruma geldi. Vatandaşlarımız evlerini kaybetti. Bu yaraları hep birlikte sarmak için biz burada belediye olarak devlet olarak üzerime düşen her şeyi yapmak zorundayız. Bu bilinçle depremin ilk gününden beri sahadayız sahada olmaya devam ediyoruz. Esnafımızın vatandaşımızın yanındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda durmak yok yola devam. Bunun yanı sıra esnafımız sanayici esnafımız şuanda aktif bir şekilde çalışıyor. Esnafımız faaliyete geçti, bizde Doğanşehir Belediyesi olarak kendilerine yardımcı olma adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Burada sanayi dışında eski işyerleri yıkılan esnaflarımız vardı. Bunlar için sanayi yanında belediyemize ait yeri düzeltilerek buraya geçici olarak dükkanlarını açarak evinize ekmek götürün dedik. Biz elimizden gelen her türlü imkanı yapmamız gerekiyor ve yapıyoruz da bu bilinçle çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Durali Zelyurt, ziyaret sırasında esnaflara bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulunurken, esnaflarda Başkan Zelyurt'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - MALATYA