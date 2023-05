Başkan Yücel: 'En fazla bütçesi olan ve en fazla yatırım yapan belediyeyiz'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in ev sahipliğinde, MHP il ve ilçe teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla muhtarlar ve STK'lar ile İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Yücel'de "Bizim köprümüz olan değerli muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşları ile halkımızın vermiş olduğu destekle en fazla bütçesi olan ve en fazla yatırım yapan belediyeyiz" dedi.

Toplantıda ilk olarak MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül konuştu. Böyle bir organizasyonu düzenlediği için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür eden Sünbül, "Çalışmalarımızı Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin dediği gibi 'Önce Ülkem ve Milletim, sonra Partim ve ben' anlayışı ile çalışmalarımızı 102 mahallemizin her birinde sürdürüyoruz. Alanyalı hemşerilerimizin de bizlere gösterdikleri ilgi ve teveccühü sahada birebir görüyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in sizlerin de huzurunda bizlere vermiş olduğu katkılardan ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Dünya'nın en mutlu, en huzurlu şehri"

Mustafa Sünbül'ün ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel davetlilere seslendi. Başkan Yücel, Alanya'nın Dünya'nın 127 ülkesi ve Türkiye'nin 81 ilinden göç alan büyük bir şehir olduğunu belirterek, "Bu şehir gerçekten kadim bir şehir. Bugüne kadar bu şehrimize hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Aramızdan olmayan ebediyete irtihal eden büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu şehrin bu hale gelmesinde herkesin bir emeği var, herkes elinden geleni yapıyor. Onun için diyoruz ki bugün bu şehir Dünya'nın en huzurlu en mutlu şehirlerinden. Dünya'daki her millete her insana bir misyon yüklenmiştir. Bize de öyle bir misyon yüklenmiş ki çeşitli dillere, dinlere ev sahipliği yapan bir şehir olma misyonu. Biz de toplum olarak çok çalışıp onlarla birlikte yaşamaya ve dünyaya örnek bir model olmak için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Çok iyi bir yapılanma kurduk"

Başkan Yücel konuşmasında; "Biz bir kişinin gönlünü alabilmek için 3 yere hizmet ederiz. Merkeze, mahalleye yani köylere ve yaylalara. Yani bizden istenen hizmet çok. Ben inanıyorum ki geçen 9 yıl içerisinde yerel yönetim olarak çok iyi bir yapılanma kurduk. Kuzeyinde, güneyinde, doğusunda ve batısında kurumsallaşarak her tarafa hizmet götürmeye çalıştık. Bunda da bizim köprümüz olan değerli muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşları ile halkımızın vermiş olduğu destekle oldu. Bizim bütçemiz, nüfusu bizden iki katı olan şehirlerin bütçesinin yarısıydı, şimdi iki katı bütçesi olan bir şehiriz. En fazla bütçesi olan ve en fazla yatırım bütçesi olan şehirlerdeniz. Son yıllarda havaalanının açılması, her zaman turizm, tarım şehri diye adlandırılan şehrimizin üniversitelerin kurulması ile üniversite şehri olması, Alanyaspor'umuzun Süper Lig'de olması, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun 9 yılın üzerinde bir süredir Dışişleri Bakanı olması ve biz yerel yöneticilerin, siz muhtarların ve STK'ların desteği, en önemlisi de halkımızın desteği Alanya gerçekten çok iyi bir yere geldi" sözlerine yer verdi.

"Eğitime her türlü desteği veriyoruz"

Eğitim alanında yapılan çalışmalardan ve bu alandaki ihtiyaçları anında çözebilmek için seferber olduklarını belirten Başkan Yücel, "Eğitim alanlarına çok fazla destek veriyoruz. Çünkü biz bu şehri ihya etmeye çalışırken, şehri altından da kaplasak bizden sonraki nesli eğitemezsek bir gün bizim yaptığımız tüm yatırımları onlar bertaraf eder. Onun için biz eğitime her türlü desteği veriyoruz. Sağlık alanında da öyle. Şu an da 7. sağlık ocağımızı yaptırdık. Alanya geldiği noktada gerçekten gözle görülen, elle tutulan bir hizmet ağı içerisinde" diye konuştu.

"İşte üretken belediyecilik anlayışı"

Başkan Yücel tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Başkan Yücel'in ardından MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel söz alarak, 13 Mayıs Cumartesi günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı Antalya mitingine tüm Alanya halkını davet etti. MHP Antalya Milletvekili Adayı Oğuzhan Çelik de Alanya'ya hizmet eden herkese teşekkür etti. MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Adayı Mustafa Aksoy'da "Alanya Belediye Başkanımız yapılan hizmetleri anlattı. İşte Üretken Belediyecilik anlayışı yerel de bu hizmetleri yapıyor. Sayın Başkanımız Adem Murat Yücel'e teşkilatlarımız adına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Alanya 82 plakayı hak ediyor"

Programın son konuşmasını ise Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan gerçekleştirdi. Başkan konuşmasında, "Devletimizin uç beyi olan ve her sıkıştığımızda yardımımıza koşan muhtarlarımız ve Alanya'mıza hizmet için birbiri ile yarışan STK'larımız ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dünya'nın pek çok şehrine gittim. Oralarda Türkiye'de ilk bildikleri şehir İstanbul. İkinci bildikleri şehir ise Antalya. Antalya denildiğinde de ilk bildikleri yer Alanya. Hani bizim markalarımız var diyorlar ya evet Antalya bizim markamız. Alanya'da ise çok markamız var. Birincisi gururumuz, bizim için her zaman kıymetlimiz olan Alanya'nın evladı Mevlüt Çavuşoğlu'dur. Gecesini gündüzüne katarak çalışan değerli belediye başkanımızdır bizim markamız. Alanyaspor'dur bizim markamız. Selçuklu'nun kışlık başkenti olan Alanya'mız, Alanya Kalemizdir bizim markamız. Say say bitmez, buradan size 10 dakika Alanya'nın güzelliklerini anlatsam yaylasından denizine, muz bahçesinden tropikal meyvesine anlatsam zaman yetmez. O yüzden diyorum ki Alanya artık ne hak ediyor? Bana göre 82 plakayı hak ediyor. Bu Devlet'in sözüdür. Bu Devlet Bahçeli'nin sözüdür. 100 il ve 1000 ilçe yapacağız sözü bizim genel başkanımızın sözüdür ve seçim beyannamemize koyduğumuz bir sözdür. Biz daha önceki toplantı da Adem Başkan'ımıza dedik ki 82 plaka size çok yakışacak demiştik. Ben Allah şahittir parlamentoda bunu için mücadele edeceğim. Buradan tüm hemşerilerime şeref sözü veriyorum" dedi.

Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in düzenlediği kahvaltılı toplantıya MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Adayı Mustafa Aksoy, Antalya Milletvekili Adayı Oğuzhan Çelik, Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Ferhat Aksoy, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, Alanya'daki 102 mahallenin muhtarı, Alanya'da faaliyet gösteren oda ve STK temsilcileri katıldı. - ANTALYA