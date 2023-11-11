Başkan Yıldırım: "Yabancıya gerek yok biz de TROY diyoruz"

Ümraniye Belediyesi, personelin maaş kartlarını yerli ve milli ödeme sistemi TROY'a taşıma kararı aldı. Başkan İsmet Yıldırım, "Yerli ve milli imkan varken, yabancıya gerek yok. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak TROY diyoruz" dedi.

Gazze'de bir ayı aşkındır soykırım yapan İsrail'e hem ekonomik hem de siyasal tepkiler devam ediyor. İsrail menşeili ürünlere her kesimden boykot kararı gelirken Ümraniye Belediyesi de sosyal tesislerinde bu ürünleri satmama kararı aldı. Ayrıca Ümraniye Belediyesi yaptığı yeni çalışma ile çalışanların maaşlarını da "Bankalar arası Kart Merkezi'nce geliştirilmiş olan yerli ödeme sistemi olan TROY'a geçme kararı aldı.

"Biz de Troy diyoruz"

Başkan İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mezalim İsrail yıllardır devam eden işgal politikasını bir adım ileri taşıyarak Filistin halkına soykırım yapmaya başladı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye bu kıyıma sessiz kalmayarak, tepkisini en üst perdeden haykırdı. Ümraniye Belediyesi olarak biz de bu saldırılara tepkimizi ortaya koyabilmek adına, bir süre önce tesislerimizde İsrail menşeli ürünleri satmama kararı aldık. Bu karara ek olarak da İsrail'i destekleyen finansal sistemini boykot ediyor, yerli ve milli ödeme sistemi TROY'a geçiyoruz. Yerli ve milli imkan varken, yabancıya gerek yok. Biz de Ümraniye belediyesi olarak TROY diyoruz. Bundan böyle personelimizin maaşını bu sistemle ödeyeceğiz" dedi. - İSTANBUL