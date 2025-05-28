Başkan Yıldırım, Daraltılmış İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Başkan Yıldırım, Daraltılmış İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki heyet, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Daraltılmış İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki heyet, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Daraltılmış İl Başkanları Toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantının çok verimli geçtiğini anlatan Başkan Yıldırım, "Teşkilat bilinciyle, ortak akıl ve istişareyle yürüdüğümüz bu kutlu yolda; dava şuuru ve sorumluluk anlayışıyla çalışmalarımızı değerlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde düzenlenen 171. Genişletilmiş 3 Kademe İl Başkanları Toplantısı'na katılım sağladı. Yıldırım, teşkilatın gücüne vurgu yaparak, "AK davamızın gücüne güç katan teşkilat mensuplarımızla birlikte büyük Türkiye ideallerimiz doğrultusunda, inançla ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen toplantılarda, parti teşkilatının yürüttüğü çalışmalar, hedefler ve stratejik adımlar değerlendirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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