Başkan Yıldırım'dan Osmaneli ziyareti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli ilçesini ziyaret ederek düzenlenen programlara katıldı. Muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve özel sektör yöneticileri ile buluşan Yıldırım, hastane başhekiminin taleplerini dinledi ve Kızılay'ın kan bağışı kampanyasını ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli ilçesini ziyaret ederek düzenlenen programlara katıldı.

Prof Dr Yunus Söylet Tesislerinde muhtarlar ve sivil toplum örgütleri ve özel sektör yöneticileri ile sabah kahvaltısında buluşan Başkan Yıldırım, seçim sonuçları için teşekkür etti. Yıldırım ziyaretinin devamında Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine giderek hastane başhekiminin taleplerini dinledi.

Son olarak Kızılay'ın kan bağışı kampanyasını ziyaret eden Yıldırım'a AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin eşlik etti. - BİLECİK