Başkan Yazıcı'dan İBB adaylığı ile ilgili soruya cevap: 'Cumhurbaşkanımızla yol yürümek makamların en büyüğü'

Dijital yayıncı Adem Metan'ın programına konuk olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına dair açıklamalarda bulundu. Başkan Yazıcı, "Bundan sonraki süreçte partimizin yetkili organları ile Cumhurbaşkanımızın vereceği karar doğrultusunda akıtılması gereken son damla teri akıtmak bizim görevimizdir" dedi.

Dijital yayıncı Adem Metan'ın programına konuk olan Başkan Yazıcı'ya 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sürecinde kamuoyunda sizin isminizle de konuşmalar yapılıyor, haberleri görüyoruz. Siz bu konuya dair ne söylemek istersiniz, İBB'ye aday mısınız?' sorusu yöneltildi.

"Nasipte yoksa dayak bile yenilmez diye düşünüyorum"

Başkan Yazıcı sorulan soruya şöyle cevap verdi: "22 yıldır siyaset yapıyorum ve 22 yıl boyunca 3 defa belediye başkanı seçildim. Bu dönemlerde önemli şöyle bir süreç vardır; kurumsal bir parti, etkili ve yetkili organları ile karar verir, liderin son sözüyle de hareket edilir. Adalet ve Kalkınma Partisi ile 22 yıldır yol yürümek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümek benim için makamların en büyüğü ve en önemlisiydi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte partimizin yetkili organları ile Cumhurbaşkanımızın vereceği karar doğrultusunda akıtılması gereken son damla teri akıtmak bizim görevimizdir ve nasipte yoksa dayak bile yenilmez diye düşünüyorum." - İSTANBUL