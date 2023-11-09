Başkan Yavaş, Atatürk'ü Anma Günü ve Haftası İçin Mesaj Yayımladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yavaş, mesajında, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan Atatürk'ü rahmet ve şükranla anarak, ilke ve inkılaplarına vurgu yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, başkentimizi ve ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan ve yorulmadan atacağız." ifadelerini kullandı.

Yavaş, yayımladığı mesajında, Milli Mücadele'yi zafere taşıyan, bu zaferi Cumhuriyet ile taçlandıran Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 85'inci yılında rahmet, minnet ve özlemle andıklarını belirtti.

Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Bizler Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, başkentimizi ve ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan ve yorulmadan atacağız. Cumhuriyet değerlerine yakışır şekilde, insana dokunan, üretimi artıran, şeffaf belediyecilik anlayışıyla her alanda daha müreffeh bir başkent olma hedefimizden sapmadan, dünya kentleriyle yarışır örnek bir başkent olma arzumuzu birlik ve beraberlik ruhuyla sürdüreceğiz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 85. ölüm yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyorum. Onun ilke ve inkılapları ışığında yolumuz daima aydınlık kalacaktır."