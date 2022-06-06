Başkan Vergili'den yerel esnafa sahip çıkma çağrısı - Haberler

Gezici Başkanlık Ofisi uygulaması dolayısıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili yerel esnafa sahip çıkma çağrısı yaptı.

Başkan Vergili, Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasını Cumhuriyet Mahallesi ile devam ettirdi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen ve sorularını yanıtlayan Başkan Vergili, ekmek büfesi talebi üzerine, "Biz halk ekmeği belirli bir sayıda yapıyoruz. Niyetimiz diğer fırınları zorda bırakıp kapanmalarını sağlamak değil. Ancak sürekli zam yaparak bizi zorladılar. Biz daha önce belediye fırınında 10-12 bin ekmek yapıyorduk, onlar fiyatları yükseltince 30-35 bin ekmek yapmaya başladık. Bu ekmekleri de mevcut büfelerimizde satıyoruz. Her yere büfe koymak gibi bir durum söz konusu olmaz. Mahalleli bakkalına sahip çıkmıyor, mahalleli marketine sahip çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ayrıca Başkan Vergili'ye mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve taleplerini iletti. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Politika