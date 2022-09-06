Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Vekili Aydın, zabıta personeliyle bir araya geldi

Politika Haberleri

Başkan Vekili Aydın, zabıta personeliyle bir araya geldi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Zabıta Teşkilatı'nın 196. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçede görev yapan zabıta personelleriyle düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Zabıta Teşkilatı'nın 196. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçede görev yapan zabıta personelleriyle düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle zabıta personelleriyle bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Zabıta ekibinin, belediyelerdeki vitrin görevini üstlendiklerini belirten Başkan Vekili Aydın, "Bir ilçedeki huzur ve güvenin sağlanması zabıtaların görev ve yetkileri arasındadır. Sizler sayesinde düzeni, tertibi, birbirimize olan saygıyı, hukuk ve yönetmelik kurallarının uygulanmasını sağlamış oluyoruz. Sizler mesai mefhumu gözetmeden 7/24 görevleri başında olan zabıta arkadaşlarımız bu yüzden bizim için çok önemli bir yere sahipsiniz. Ben zabıta ekiplerimize teşekkür ediyor, sizler nezdinde 196 yıllık köklü bir geçmişe sahip, ülkemizin her bir köşesinde fedakarca görev yapan tüm zabıta çalışanlarının Zabıta Haftası'nı kutluyorum" diye konuştu.

Yemek programının ardından İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, zabıta personellerini makamında kabul ederek çeşitli hediyelerle haftalarını kutladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İpekyolu Zabıta Aydın Van Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title