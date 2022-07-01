Başkan Vekili Aydın'dan 'Halk Günü' toplantısı - Haberler

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Başkan Vekili Aydın'dan 'Halk Günü' toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Vekili Aydın'dan 'Halk Günü' toplantısı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın başkanlığında "Halk Günü" toplantısı düzenlendi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın başkanlığında "Halk Günü" toplantısı düzenlendi.

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini bildirmeleri amacıyla düzenlenen 'Halk Günü' toplantıları, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın başkanlığında devam ediyor. Toplantı çerçevesinde bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Hemşehrilerimizi konuk ettik. Hizmetlerin planlanması ve uygulanması aşamasında vatandaş görüşünün öneminin bilinciyle yapılan 'Halk Günü'nde, vatandaşlarımızın sorunları ve istekleri dinlenerek çözümler konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. 'Halk Günü' toplantısında, vatandaşlar sorunlarını bizzat iletebilmenin memnuniyeti de dile getirdiler. Her zaman vatandaş ve çözüm odaklı hizmet vermenin bilinciyle halk günü toplantılarımız devam edecek" dedi.

Başkanlık makamı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Şamil Görücü, belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri de hazır bulundu. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

İhsan Emre İpekyolu Aydın Van Politika Haberler

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