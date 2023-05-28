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Başkan V. Subaşı'dan 'Vatanını seven sandığa gelsin' çağrısı

Başkan V. Subaşı'dan 'Vatanını seven sandığa gelsin' çağrısı

Politika Haberleri

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, oyunu kullanırken, 'Vatanını seven sandığa gelsin' çağrısında bulundu.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, oyunu kullanırken, "Vatanını seven sandığa gelsin" çağrısında bulundu.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı eşi Bera Subaşı ile Şeyh Edebali Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oyunu kullandı. Oy sonrası bir çağrı da bulunan Şubatı, "Bugün ilk olarak seçim sandıklarını ziyaret ederek görevli arkadaşlara kolaylıklar diledik. Lütfen sandıklara giderek oyumuzu kullanalım, sandıklarımıza sahip çıkalım. Vatanını seven sandığa gelsin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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