Başkan Tütüncü, oyunu kullandı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekiliği Seçimi için Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulunda 1326 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Başkan Tütüncü, oy kullanmaya eşi Dr. Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep ile birlikte geldi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekiliği seçimi için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oy kullanmaya eşi Dr. Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep ile birlikte gelen Başkan Tütüncü, okul girişinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oy kullanacağı sınıfa doğru giderken vatandaşlarla tokalaşıp sohbet etti, sandık görevlilerine de kolaylıklar diledi. Başkan Tütüncü, eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile birlikte 1326 nolu sandıkta oyunu kullandı. Sandığa oyunu atarken Başkan Tütüncü, "Ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA