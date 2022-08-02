Başkan Tütüncü Dokumapark'ın değişim sürecini aktardı - Haberler

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Başkan Tütüncü Dokumapark'ın değişim sürecini aktardı

Başkan Tütüncü Dokumapark'ın değişim sürecini aktardı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Dostlar Grubu üyelerine eski Dokuma Fabrikasının değişim ve dönüşüm sürecini anlattı.

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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Dostlar Grubu üyelerine eski Dokuma Fabrikasının değişim ve dönüşüm sürecini anlattı.

ATSO Dostlar Grubu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ev sahipliğinde Dokumapark Araç Müzesinde bir araya geldi. Tütüncü ve ATSO, günün ilk ışıklarıyla Dokuma fabrikasını eski yapılarından dönüştürülen ilk defa Araç Müzesinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya ATSO Dostlar Grubu Başkanı Sedat Belen ve üyeleri katıldı.

Başkan Tütüncü, Kepez Belediyesinin ilk defa bir müzede kahvaltı organizasyonu düzenlediğini ve böylesi heyecanı ilk kez paylaştığını ifade etti. Dokumapark'ın anılarının tazelendiği kahvaltı sohbetinin ardından, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün rehberliğinde ATSO Dostlar Grubu, Dokumapark Araç Müzesini gezdi. Başkan Tütüncü, Araç Müzesinin diğer araç müzelerine göre farklı bir hikayesi olduğunu söyledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hakan Tütüncü Antalya Tragger Kepez Politika Haberler

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