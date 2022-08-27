Başkan Tuncel, '30 Ağustos, Şanlı Zafer'in Bayramıdır'

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

30 Ağustos'un şanlı zaferin bayramı olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel mesajında; "30 Ağustos Zaferi, Türk Milleti'nin gücüne inanması durumunda önünde hiçbir engelin duramayacağının simgesidir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan bu zafer, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olmasını sağlamıştır. Aynı zamanda modern Türkiye'yi oluşturacak devrimleri başlatmak için; çağdaşlaşma yolunu açan ilk kıvılcım ve güç olmuştur. Bağımsızlık uğruna bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyor; başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm vatan kahramanlarını rahmet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN