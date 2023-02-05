Başkan Taşdemir güven tazeledi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Ziraat Odası 6. Olağan Genel Kurulunda tek listeyle seçime giren mevcut başkan Nevzat Taşdemir yeniden seçilerek güven tazeledi.

Bulanık Ziraat Odası Konferans salonunda gerçekleşen Ziraat Odasının 6. Olağan Genel Kurulunun divan başkanlığını AK Parti Meclis Üyesi Sait Taşdemir, divan katipliğine Özgür Bulduğ ve Kayahan Yolcu yaptı. Çok sayıda üyenin katıldığı kongrede tek aday olarak katılan ve 20 yılı aşkın bir süredir başkanlık görevini sürdüren Nevzat Taşdemir tekrar güven tazeledi.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Yeniden başkanlığa seçilen Nevzat Taşdemir üyelerine seslenerek, Bulanık'ta çiftçilerin refahı ve huzuru için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Ziraat odası bünyesinde bir taş toplama makinesi, bir patates ekim ve söküm makinası, iki tane ekim mibzeri, bir tane pulluk ve iki de personel ile çiftçileri için hizmet etmeye hazır olduğunu ifade eden Taşdemir, "20 yıla aşkındır görevdeyim. Bu süre zarfında her zaman çiftçinin taleplerini, ihtiyacı için gereken ne varsa yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Hiçbir zaman Bulanık çiftçimizi yalnız bırakmadık, onlarla beraber olduk ve onlarla beraber olmaya devam edeceğiz inşallah. Biz yasal olarak çiftinin resmi temsilcisiyiz. Hükümetin verdiği desteklemeler olsun, diğer desteklemeler olsun çiftçilerimizin dosyalarını hazırlama konusu olsun sonuna kadar yanlarında olduk. Yine yaptığımız çalışmalar neticesinde ziraat odamıza bir taş toplama makinesi, bir patates ekim ve söküm makinası, iki tane ekim mibzeri, bir tane pulluk kazandırarak bunları çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Şuanda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz projeler var. Bunlar da onaylanıp hayata geçerse İnşallah ilçemize daha büyük ve verimli makineleri ilçemizin çiftçilerine kazandırmış olacağız. Çiftçimiz bizi burada gördüğü sürece bizlerde dün olduğu gibi, yarın da çiftçimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Tüm enerjimizi ve zamanımızı ilçemizdeki çiftçilerimiz için kullanıyoruz. Oda bünyesindeki çalışanlarımızla ve yönetim kurulu üyelerimiz çiftçilerimizin huzur ve refahı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Kongreye katılan tüm katılımcılara çok teşekkür ederim" dedi.

Kongreye, Bulanık Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, İl Genel Meclisi Üyesi Sait Taşdemir ve ziraat odası delegeleri katıldı. - MUŞ