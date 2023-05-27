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Başkan Talus sandık kurullarıyla buluştu

Başkan Talus sandık kurullarıyla buluştu

Politika Haberleri

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İzmit'te sandık kurulu üyeleriyle bir araya gelerek 'Milletimizin emanetine hep birlikte sahip çıkacağız' dedi.

İzmit'te sandık kurul üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "Milletimizin emanetine hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri çalışmalarını sürdüren AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İzmit'te sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerle bir araya geldi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda sandık kurulu üyeleriyle buluşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "Milletimizin emanetine hep birlikte sahip çıkacak, milli iradenin sandığa en doğru şekilde yansımasını sağlayacağız. Büyük gün geldi. Yarın hep birlikte sandıklara giderek oyumuzu kullanalım. Büyük Türkiye Zaferi'ne oylarımız ile destek olalım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı vizyonuna omuz vererek, daha güçlü ve daha büyük Türkiye'nin kapılarını hep birlikte açalım" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti Türkiye Kocaeli Politika Haberler

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