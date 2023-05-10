Başkan Tahmazoğlu vatandaşla iç içe

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşın rahatı ve konforu için sayısız projelere imza atan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Önceki dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Milletvekili adayı Abdulhamit Gül ile birlikte esnafı ziyaret etti.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşın rahatı ve konforu için sayısız projelere imza atan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Önceki dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Milletvekili adayı Abdulhamit Gül ile birlikte esnafı ziyaret etti.

Çeşitli programlar ve düzenlediği esnaf ziyaretleriyle halkın arasında yer almaya devam eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu Önceki dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül ile birlikte ilçedeki vatandaşları ve esnafları ziyaret ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

"Gaziantep Cumhurbaşkanı'nın yanında"

Önceki dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğini belirterek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açmış olduğu yolda "Türkiye Yüzyılı" sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. Saha çalışmalarımızda hizmetlerimizin karşılık bulmasından ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisinden son derece mutlu oluyoruz. Gaziantep'imiz her dönem Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakına en güçlü desteği veren şehir oldu, 14 Mayıs'ta da hemşerilerimizin desteğinin tam olacağına inanıyoruz" dedi.

"Esnafımızın fikirlerini önemsiyoruz"

Esnaf ve vatandaşla her zaman iç içe olduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Vatandaşın hayatını kolaylaştırma yönelik projelerimiz ile Şahinbey İlçemize aşkla hizmet etmeye devam ediyoruz. Şahinbey'i daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için vatandaşımızın ve esnafımızın fikirlerini önemsiyoruz. Önceki dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül ile birlikte vatandaşlarımız ve esnaflarımız ile bir araya geldik. Esnafımızın fikirlerini önemsiyor ve projelerimizi de o hedefte yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Bakanlarımızın ve Milletvekillerimizin desteği ile şehrimizi güzelleştirmek ve geliştirmek için çalışıyoruz. 14 Mayıs sonrasında da daha güçlü bir şekilde hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - GAZİANTEP